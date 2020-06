Botucatu: chuva na madrugada derrubou ponte na zona rural

Ponte na Estrada Rural Jacomo Langelli já caiu durante e chuva do dia 10 de fevereiro

Do Leia Notícias

A chuva intensa que atingiu Botucatu na madrugada deste sábado, 27, provocou estrago em uma ponte provisória, em área rural.

Segundo informações de Ana Paula Savini, passadas ao Leia Notícias, a ponte na Estrada Rural Jacomo Langelli já caiu durante e chuva do dia 10 de fevereiro, e foi feito um desvio, com uma ponte provisória. Porém, com a chuva desta madrugada, o desvio também foi levado pela força das águas.

Na semana passada, a Prefeitura de Botucatu divulgou que 30 das 34 pontes na área rural de Botucatu, destruídas pela chuva do dia 10 de fevereiro, já haviam sido recuperadas.