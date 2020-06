Botucatu ultrapassa os 600 casos de Covid-19

Foram 15 novos casos em 24 horas

Da Redação

Neste sábado, 27 de junho, Botucatu ultrapassou a marca de 600 casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. São quinze novos casos nas últimas 24 horas.

Segundo boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, o total chegou a 601 após os testes realizados na comunidade. Desse total, 477 pessoas que passaram por testes foram positivas ao novo coronavírus.

Em contrapartida, 3895 botucatuenses com algum sintoma de síndrome gripal e que foram testados negativos.

O boletim ressalta ainda que há cinco moradores da cidade infectados com a covid-19 internados em hospitais. O índice de ocupação de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 33% no Hospital das Clínicas e de 20% no Hospital Unimed.

A Cidade ainda tem 193 pessoas com suspeitas ou confirmadas em isolamento recebendo monitoramento médico.

Desde o começo das notificações, em março, são 388 botucatuenses recuperados do coronavírus. A doença ainda matou quinze pessoas.