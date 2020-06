Ranking posiciona Pacaembu como a 2ª maior construtora do Brasil

Premiação é realizada há 15 anos e utiliza uma metodologia para selecionar as integrantes do ranking

Da Redação

A Pacaembu Construtora novamente ocupa posição de destaque entre as maiores empresas do segmento no País. A companhia foi classificada como a segunda colocada em volume de metros quadrados construídos pelo tradicional Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil, realizado pela INTEC Brasil.

A premiação é realizada há 15 anos e utiliza uma metodologia para selecionar as integrantes do ranking. A equipe de pesquisas valida cada empreendimento informado pelas construtoras participantes com a própria base de dados do INTEC e em pesquisa de campo.

O intuito é classificar, homenagear e premiar as 100 Maiores Construtoras do ano, dando mais visibilidade ao segmento. Com quase dois milhões de metros quadrados em obras, a Pacaembu Construtora alçou a segunda colocação do ranking. Além disso, a organização do prêmio reconheceu as primeiras colocadas em quatro áreas distintas, sendo a Pacaembu a vencedora na categoria Obras Concluídas.

A empresa mantém diversos canteiros de obras em atividade, seguindo todos os protocolos de segurança e saúde, e é especializada em bairros planejados. Atualmente, possui empreendimentos em comercialização e construção em importantes cidades do interior de São Paulo, como Araras, Bauru, Barretos, Botucatu, Franca, Itapetininga, Presidente Prudente, São Carlos, São José do Rio Preto e Tatuí. Além disso, nos últimos 45 dias entregou mais dois projetos de sucesso em Assis e Votuporanga.

Sobre a Pacaembu

A Construtora Pacaembu completou 27 anos de atuação em todo o Estado de São Paulo. Ao longo de sua história, a construtora se especializou na construção de bairros planejados e foi responsável pela comercialização de mais de 55 mil moradias em mais de 40 municípios paulistas. É membro e participa ativamente da ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), entidade que reúne as maiores empresas do país do setor da construção civil. Em 2019, pelo quarto ano consecutivo, foi eleita como a maior construtora do Brasil segundo o Ranking da As Maiores da Dinheiro. Recentemente, assinou o 1º contrato de financiamento imobiliário impresso em braille do Brasil em parceria com a Caixa Econômica Federal.