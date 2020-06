Botucatu iniciará nova investigação de Covid-19 na comunidade

Serão colhidas 1.400 amostras em diferentes bairros da Cidade

Da Redação

A partir desta segunda-feira, 29 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu iniciará uma nova etapa de investigação para rastrear a incidência de Covid-19 na população.

Segundo o secretário de Saúde, André Spadaro, a coleta de material será feita em diferentes residências nós bairros da Cidade. As ações durarão até sexta-feira, 3 de julho.

Serão aplicados 1.400 testes que verificarão a imunidade ao coronavírus nas pessoas selecionadas. As residências foram selecionadas por meio de sorteio. Conforme o gestor, apenas uma pessoa será testada.

A coleta será encaminhada posteriormente para análise ao Hemocentro do Hospital das Clínicas, laboratório credenciado para tal atividade.

O primeiro inquérito ocorreu em maio, com exames sendo aplicados em 1414 pessoas, com a presença do vírus em 0,5% dos analisados.

“A diferença é que nesta etapa é que serão colhidos 3 mililitros (ml) de sangue de cada pessoa. As amostras serão enviadas ao Hemocentro que passará por análise sorologica mais precisa”, salienta Spadaro.