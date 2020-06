Botucatu: pessoas em vulnerabilidade social receberão auxílio contra dependência química

Serviço será exclusivo a pessoas assistidas pelo Espaço Acolhedor provisório, no Ginásio de Esportes

Da Redação

As pessoas assistidas pela unidade provisória do Espaço Acolhedor instalada no Ginásio Municipal Mário Covas Júnior terão atendimento especializado para tratamento contra dependência química. Anúncio foi feito pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) em sua página oficial no Facebook.

Segundo o chefe do Executivo, o serviço será ofertado em parceria com o Centro de Assistência Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.

Devido à pandemia de covid-19, diversas pessoas em situação de rua recebem assistência no Espaço Acolhedor montado no Ginásio de Esportes. São 45 vagas disponíveis onde são ofertadas pernoite com banho, alimentação e cuidados de higiene. Estes beneficiários também passam por testes para identificar o novo coronavírus. As ações integram a Operação Migrante, que ocorrerá até o final do inverno, em setembro.