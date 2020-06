Capes prorroga auxílio de mais de 20 mil bolsistas por três meses

A solicitação pode ser feita a qualquer momento, durante a vigência da bolsa

Da Redação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou uma portaria que permite que programas de pós-graduação estendam, por até três meses, o auxílio dos bolsistas de mestrado e doutorado, que tiveram suas pesquisas afetadas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A solicitação pode ser feita a qualquer momento, durante a vigência da bolsa, e deve ser registrada no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) da Capes.

A prorrogação é indicada aos programas que cancelaram ou adiaram as atividades. Os cursos que estão com restrições de acesso às instalações necessárias à execução das pesquisas ou outros contratempos ligados à Covid-19 também podem estender o tempo das bolsas. As cotas continuarão ocupadas no período de prorrogação e os programas não poderão substituir os bolsistas durante este prazo.