Clínica Veterinária reabre em outubro agendamento para castrações

A Clínica Veterinária Municipal de Avaré informa que não há vagas disponíveis no momento para a realização da castração gratuita.

O órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento esclarece ainda que o agendamento será reaberto só no início de outubro.

O procedimento havia sido suspenso por conta da pandemia do coronavírus. Por conta disso, as intervenções anteriormente agendadas tiveram que ser transferidas para datas posteriores e as vagas que surgiram nesse meio tempo foram rapidamente preenchidas.

Serviço

A Clínica Veterinária Municipal fica na Rua Seme Jubran, nº 980, no Jardim Paraíso. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3731-0631.