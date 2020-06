São Manuel: homem é preso pelo estupro da sobrinha de 13 anos

Prisão ocorreu no sábado (27) e não houve resistência do acusado

Da Redação

A Guarda Civil de São Manuel prendeu na tarde se sábado, 27 de junho, um homem foragido da Justiça sob a acusação de estupro contra uma adolescente de treze anos. A vítima, no caso, era a sobrinha.

A prisão ocorreu na COHAB 3 do município. Consta que a patrulha da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) localizou o indivíduo, de 49 anos, em frente a sua residência.

Após constar a situação do mesmo no sistema policial e constar pendência com a Justiça por estupro a vulnerável- a sobrinha-, foi dada voz de prisão.

Não houve resistência e o homem encaminhado ao Plantão Policial de Botucatu. Após os autos, ocorreu a transferência para o Centro de Detenção Provisória de Itatinga.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.