Com 29 confirmações, Botucatu chega a 630 casos de Covid-19

São 411 pessoas recuperadas e quinze óbitos

Por Flávio Fogueral

A atualização do boletim epidemiológico emitido nesta segunda-feira, 29 de junho, pela Secretaria Municipal de Saúde, aponta novo aumento no número de casos de Covid-19 em Botucatu.

Foram dezenove confirmações de botucatuenses infectados pelo novo coronavírus, fazendo com que o total chegasse a 630 desde o início da pandemia.

Os testes na comunidade apontaram 503 pessoas positivas para o vírus Sars-Cov2, enquanto 3974 foram negativas a doença.

A Cidade ainda tem 22 pessoas com suspeitas ou positivas internadas em serviços de saúde. São seis botucatuenses positivos internados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 50% no Hospital das Clínicas (15 dos 30 leitos) e 20% no Hospital Unimed (duas das dez vagas).

O boletim ainda frisa que 198 botucatuenses estão em isolamento doméstico com suspeitas ou confirmados para monitoramento e tratamento médico.

Desde o início da pandemia, em março, são 411 pessoas recuperadas e quinze óbitos.