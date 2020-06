Corinthians ainda deve R$ 350 mil pela compra de Clayson

Timão desembolsou R$ 3,5 milhões para levar o atleta em definitivo

Da Agência Futebol Interior

Na busca por recursos durante a pandemia do coronavírus, a Ponte Preta ainda precisa receber R$ 350 mil do Corinthians pela negociação de Clayson, em maio de 2017 – o valor consta no balanço oficial.

O atacante, atualmente no Bahia, defendeu a Macaca por três temporadas e faturou o vice-campeonato paulista, disputando 84 jogos e seis gols marcados

O Timão desembolsou R$ 3,5 milhões para levar o atleta em definitivo. Como parte do pagamento, liberou à Macaca 30% do passe de Claudinho e 50% de Léo Artur, abatendo a multa rescisória de aproximadamente R$ 10 milhões – clube da capital ficou com 40% dos direitos econômicos na época.

INVESTIMENTO

Vale pontuar que, quando a Ponte Preta oficializou a contratação junto ao Ituano em 2015, investiu pouco mais de R$ 1 milhão.

Após críticas em Itaquera, mesmo com títulos estaduais e regionais, Clayson foi adquirido pelo Bahia por R$ 4 milhões no começo da temporada e assinou contrato até dezembro de 2022.