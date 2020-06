Covid-19: comércio de Botucatu vai das 10 as 17 horas às vésperas de decreto, informa Sincomércio

Na Fase 1 (vermelha) somente os serviços essenciais poderão funcionar

Da Redação

O comércio de Botucatu funciona nesta segunda-feira, 29 de junho, das 10 as 17 horas, enquanto é aguardada a emissão do novo decreto do prefeito Mário Pardini, que visa alinhar às medidas do governo estadual que reclassificou a Cidade na atual Fase 1 (vermelha).

A informação é da presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), Fátima Baldini, em entrevista à rádio Clube FM. Segundo ela, ainda está vigendo o atual decreto 12.019 (emitido 18 de junho) em que estabelece o funcionamento com limitações de horários e adoção de medidas de segurança e saúde.

“Vamos cumprir esse horário da fase laranja e amanhã abaixar as portas e trabalhar por entrega e delivery. Ainda aguardamos as definições do decreto do prefeito”, frisou Fátima.

Com a reclassificação de Botucatu na Fase 1 (vermelha) somente os serviços essenciais, além de supermercados e farmácias poderão funcionar.