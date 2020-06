Duas apostas de Botucatu são contempladas na Quina de São João

Valores são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA

Da Redação

Duas apostas de Botucatu acertaram quatro dezenas do concurso especial 5.299 da Quina de São João. As duas foram contempladas com o prêmio de R$ 6.472,20.

As apostas simples foram feitas em duas lotéricas diferentes, na Avenida Vital Brasil e na Avenida Floriano Peixoto. Os apostadores têm 90 dias para a retirada dos prêmios. As lotéricas onde foram realizadas as apostas podem ser encontradas no site http://www.loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina, no link “Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras”.

Os cinco números sorteados foram 17, 29, 78, 55 e 07, e as apostas premiadas vão receber, individualmente, R$ 30,5 milhões. Já os 1830 apostadores que acertaram quatro dezenas vão ganhar, cada um, R$ 6,4 mil. Os apostadores que acertaram três dezenas vão receber R$ 127.

Em todo o território nacional, foram feitas 102,7 milhões de apostas. As vendas iniciaram em 11 de maio e o total arrecadado foi de R$ 205,4 milhões.

Esta foi a 10ª edição da Quina de São João e o maior prêmio pago na modalidade. O segundo maior prêmio já pago foi no ano de 2019, quando 1.577 apostas da quadra dividiram o prêmio de R$ 143,8 milhões, sem registro de ganhadores na faixa principal.

Resgate do Prêmio:

Prêmios brutos de até R$ 1.903,98 podem ser resgatados em qualquer unidade lotérica do país. Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA, mediante documento de identidade, CPF e o bilhete premiado.

Ao registrar a aposta na lotérica, o bilhete impresso é ao portador, portanto, é importante que o ganhador se identifique no verso da aposta, anotando seus dados. As informações necessárias são nome completo, CPF, endereço e assinatura. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio. Os bilhetes não podem conter avarias ou rasuras que impeçam a verificação da autenticidade do documento.

Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota. Para as apostas registradas no Portal Loterias Online, o jogo já está vinculado ao CPF do cadastro do portal, o que garante ao apostador que somente ele poderá solicitar o resgate do prêmio.

Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o ganhador perde o direito ao prêmio e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).