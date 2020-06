Shopping Botucatu suspende atendimento ao público; compras somente por delivery

A próxima avaliação das medidas é em 14 de julho

Da Redação

Para atender às determinações do novo decreto estadual que reclassifica Botucatu na Fase 1 (vermelha) do Plano SP, o Shopping Botucatu anunciou que suspendeu o atendimento ao público a partir desta segunda-feira, 29 de junho. Somente ocorrerá vendas por meio de delivery.

As vendas e entregas pelo marketplace do shopping ocorrerá das 11 as 20 horas. Estarão em funcionamento o Tenda Atacado, de segunda a sábado, das 7 as 22 horas e aos domingos,das 8 as 18 horas. Já a lotérica atenderá, de segunda a sexta-feira, das 10 as 17 horas e aos sábados, das 10 as 16 horas.

A Fase 1 (vermelha) do Plano SP limita as atividades econômicas em decorrência da pandemia de covid-19. Nesta etapa somente os serviços essenciais, bem como farmácias e supermercados, poderão funcionar. A próxima avaliação das medidas é em 14 de julho.