Botucatu: árvore cai sobre carro após vendaval

Volkswagen Gol teve o teto afundado e vidros quebrados

Da Redação

O forte vento que incidiu sobre Botucatu na madrugada desta quarta-feira, 1° de julho, provocou mais estragos materiais. Dessa vez uma árvore caiu sobre um veículo estacionado.

A ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros ocorreu na Rua Helena Furlan Grupi, no Recreio do Havaí.

Devido ao vento, a árvore não aguentou e atingiu um Volkswagen Gol que teve o teto afundado e vidros quebrados. Apesar do impacto, não houve vítimas.

O vento é um dos efeitos do ciclone que atingiu o sul do país e que teve ondas de impacto em diversas regiões. A velocidade do ar na madrugada esteve entre 25 e 30 km/h, segundo o Climatempo.