Botucatu: homem mata companheiro de quarto em clínica de reabilitação

Autor disse que esfaqueou a vítima para defender-se de possíveis agressões

Do Leia Notícias

A Guarda Civil Municipal de Botucatu capturou no início da tarde desta quarta-feira, 1° de junho, o homem responsável pelo homicídio de Francisco Jairo Gomes da Silva, de 39 anos, que ocorreu nesta madrugada, dentro de uma casa de recuperação de dependentes químicos em Botucatu, próximo da Rodovia Domingos Sartori.

De acordo com informações, o autor do crime, um homem de 38 anos, estava em uma caminhonete, que ele furtou na região do Monte Mor, para fugir. Ele foi encontrado próximo da casa da sua mãe, no Jardim Paraíso.

Em sua versão, ele disse que havia tido um desentendimento com Francisco e durante a noite ele foi atacado, para se defender ele pegou uma faca e acabou matando a vítima.

Os dois dividiam o mesmo quarto da casa de recuperação. Após o crime, o autor fugiu do local, mas acabou preso pela GCM, em uma ação conjunta com as Forças de Segurança.

Ele foi conduzido pela Guarda Civil Municipal até a Polícia Civil e será preso no Centro de Detenção Provisória de Itatinga.