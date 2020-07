Em São Paulo, 157 mil pessoas já se recuperaram do coronavírus

Nos últimos cem dias, São Paulo dobrou o número de leitos de terapia intensiva disponíveis

Da Redação

O Governador João Doria informou nesta quarta-feira (1º) que o Estado de São Paulo registrou a recuperação de 157 mil pacientes que apresentaram sintomas do novo coronavírus desde o início da pandemia, há pouco mais de três meses. O número de pessoas curadas nos 645 municípios paulistas representa um a cada cinco de todos os brasileiros que já superaram a doença.

“Segundo balanço da respeitada universidade John Hopkins, dos EUA, o Brasil se tornou líder mundial com 790 mil pacientes recuperados, dos quais 157 mil aqui em São Paulo. 20% de todos os pacientes recuperados no Brasil foram no estado de São Paulo”, declarou o Governador.

No balanço desta quarta, Doria disse que o Governo do Estado continuará trabalhando para reduzir ainda mais o número de doentes e vítimas fatais provocadas pelo coronavírus. “Nós cumprimos bem o nosso papel. Também erramos, obviamente, mas fazendo o que tínhamos que fazer. Principalmente respeitando a ciência e a medicina”, frisou.

Nos últimos cem dias, São Paulo dobrou o número de leitos de terapia intensiva disponíveis em hospitais públicos e filantrópicos e chegou a mais de 7 mil vagas. O sistema também foi fortalecido com a contratação de cerca de 6,5 mil profissionais desde março, entre outras ações de enfrentamento à pandemia e distanciamento social para mitigar a disseminação do coronavírus.