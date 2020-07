São Manuel: construção velório no Distrito de Aparecida está concluída

A obra com área total de 150,86 m2, teve custo de R$ 187.280

Os moradores do distrito de Aparecida de São Manuel irão ter um novo velório a disposição para se despedir dos seus entes queridos, que foi construído pela Prefeitura Municipal.

A obra com área total de 150,86 m2, teve custo de R$ 187.280,00, foi executada pela empresa Total Brasil Terceirizações e Serviços. Está localizada ao lado na entrada do cemitério do distrito, no cruzamento das ruas Lopes Trovão e Padre Pedro Calandre.

Os moradores do distrito foram beneficiados com obras importantes da Administração Municipal que foram entregues, como a construção da nova ponte sobre o córrego Água da Rosa, na Rua Padre Antonio Ronsini, o asfaltamento da rua Antonio Raimundo e a interligação com a vila Otis, a cobertura da arquibancada do campo de futebol, a reforma da creche que voltará a funcionar dentro de pouco tempo, a abertura do Caps na vila Ayres, a construção de 200 novas casas do CDHU no jardim Santa Mônica, a reforma do Posto de Saúde do Santa Mônica, dentre outras; além do serviço permanente de zeladoria que é realizado em todo o distrito e no jardim santa Mônica.

Futuramente, o local onde funcionou o velório “Homero Castanho de Almeida”, será reservado para ampliação do Posto de Saúde do distrito, trazendo maior conforto e comodidade para a população atendida.