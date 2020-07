Botucatu ultrapassa a marca de 700 casos de covid-19

O aumento foi de trinta casos (4,4%) em vinte e quatro horas

Por Flávio Fogueral

Nesta quinta-feira, 2 de julho, Botucatu chegou a 701 casos de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus, conforme balanço oficial da Secretaria Municipal de Saúde. O aumento foi de trinta casos (4,4%) em vinte e quatro horas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, o cenário acompanha a evolução da pandemia no interior paulista. “Nas últimas semanas o cenário da covid-19 vem apresentando aceleração no interior do Estado, em especial em algumas regiões. Em Botucatu esse crescimento tem se mostrado proporcionalmente menor quando se comparado com outras cidades do mesmo porte. É preciso ressaltar que após um período de um mês de estabilidade e desaceleração tem-se observado nos últimos quatro dias uma nova onda de crescimento de casos e, principalmente em internações de pessoas suspeitas e quadro graves. O atendimento a este número maior de pacientes está sendo absorvido pelo Hospital das Clínicas observando todos os cuidados.

Os testes na comunidade apontaram 554 botucatuenses positivos com a covid-19, enquanto que 4.361 pessoas com suspeitas de síndrome gripal foram negativas para a doença.

No momento, treze botucatuenses estão internados com quadro positivo da doença em unidades hospitalares. O HCFMB,vinculado ao SUS, está com 66% da capacidade de leitos de terapia intensiva (UTI) ocupada. Já a rede privada tem 20% das vagas em uso. A Cidade ainda contabiliza 171 pessoas em quarentena doméstica sendo acompanhadas e medicadas.

Já o número de recuperados vai a 502, enquanto que de óbitos permanece em quinze.