A cidade de Laranjal Paulista registrou nesta quinta-feira, 2 de julho, seu terceiro óbito por covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Prefeitura local.

O paciente de 77 anos, com quadro de hipertensão e morador do Distrito de Laras, estava internado na UTI do Hospital das Clínicas de Botucatu, desde o dia 23 de junho.