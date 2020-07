Nove botucatuenses com Covid-19 descumprem isolamento obrigatório e poderão responder criminalmente

Fiscalização realizada pela Prefeitura contemplou 40 residências

Por Flávio Fogueral

A Prefeitura de Botucatu tem acompanhado diariamente a situação das pessoas apontadas positivas para a covid-19 e que estão em isolamento doméstico para tratamento.

No entanto, nove pessoas desrespeitaram o isolamento obrigatório de 14 dias para o tratamento e encerramento do período de transmissão do coronavírus.

Devido a isso, a Guarda Civil Municipal e a Vigilância Sanitária farão a autuação dessas pessoas junto a Polícia Civil, onde será lavrado Boletim de Ocorrência por crime contra a saúde pública.

Isso porque todas as pessoas colocadas em isolamento doméstico assinam um termo de responsabilidade e cumprimento da quarentena. A fiscalização realizada pela Prefeitura contemplou 40 residências.

Com 671 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, Botucatu possui 155 pessoas em isolamento doméstico e onze pessoas internadas em hospitais.

“Só conseguiremos manter a flexibilização da economia em Botucatu se as pessoas com caso confirmado de covid-19 e seus contactantes cumprirem com a quarentena obrigatória. Isso tem acontecido de modo geral, embora estejamos observando um número crescente de descumprimento”, postou o prefeito Mário Pardini.

“Testagem em massa, diagnóstico e tratamento precoces,cumprimento da quarentena para pessoas que testaram positivo e contactantes são ações que vão conter a disseminação do coronavírus em Botucatu”, salientou o chefe do Executivo.