Prefeitura de Avaré recorrerá de liminar que impede abertura do comércio

Objetivo era garantir que o comércio volte a funcionar

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré vai recorrer da decisão que negou a medida liminar para determinar que o Governo do Estado de São Paulo reveja a classificação do município na Fase 1 (Vermelha) do Plano SP.

O objetivo era garantir que o comércio volte a funcionar obedecendo às restrições de horários e cuidados sanitários. Embora a medida liminar tenha sido negada pela Justiça de Avaré, a ação terá o mérito analisado em breve, podendo ter um desfecho favorável ao pedido feito pela Prefeitura.

A Procuradoria Jurídica vai requerer ao Tribunal de Justiça, via Agravo de Instrumento, a reversão da medida liminar.