Sexta-feira, 3 de julho, tem eleição na Associação Atlética Ferroviária

Pleito ocorrerá próximo à secretaria do clube, das 16 às 20 horas

Da Redação

Na próxima sexta-feira, 3 de julho, das 16 às 20 horas, será realizada a eleição para eleger a nova diretoria da Associação Atlética Ferroviária (AAF) Botucatu. O período pré-eleitoral seguiu todos os trâmites legais previstos em estatuto e apenas a chapa Transparência se qualificou para participar da eleição. A urna estará disposta próximo à secretaria do clube e têm direito ao voto:

• Sócio titular há pelo menos 12 meses

• Sócio com pagamentos em dia das últimas 12 parcelas

• Maior de 18 anos

• Sócio remido, sócio benemérito e sócio honorário Por conta da pandemia de COVID-19, o evento seguirá todas as normas de segurança em saúde, sendo obrigatório o uso de máscaras e utilização de álcool em gel. Caso haja fila, os presentes seguirão o distanciamento mínimo de dois metros.

No dia da votação é necessário comparecer munido de um documento oficial de identificação com foto. O resultado da eleição será divulgado após a apuração dos votos no site do clube e redes sociais.

De acordo com o presidente João Chavari e candidato à reeleição, é importante que os sócios do clube compareçam para votar. “Novamente fizemos tudo prezando pela democracia e é essencial que todos os sócios compareçam para votar e exerçam seu direto”, convida.

Serviço – Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (14) 3815-3072