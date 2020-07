Grupo Caio confirma instalação de nova fábrica em Botucatu

Previsão é que a unidade esteja em operação no segundo semestre

Da Redação

O Grupo Caio confirmou nesta sexta-feira, 3 de julho, a instalação de uma nova fábrica atrelada a marca em Botucatu. A nova unidade poderá gerar até 150 empregos diretos.

A informação foi dada com exclusividade pelo Notícias no último sábado. Segundo empresa, a previsão é que a unidade esteja em operação no segundo semestre deste ano. Não foi divulgado o local onde a fábrica estará sediada.

A nova unidade será especializada na fabricação de chicotes elétricos para o ramo automotivo. O objetivo de produzir chicotes para atender às empresas do Grupo, fabricante de ônibus urbanos Caio e da fabricante de ônibus rodoviários Busscar.

“Somos os maiores empregadores da região e muito nos orgulha que, mesmo diante dessa pandemia, conseguimos mitigar os impactos da crise para nossos colaboradores, reduzindo o número de demissões que, no total, foram cerca de 5% de nosso efetivo. A nova empresa, num primeiro momento irá gerar cerca de 100 empregos diretos e, dependendo da situação de recuperação da economia e do mercado, esse número poderá chegar a 150”, frisou o diretor de novos negócios da empresa, Marcelo Ruas.