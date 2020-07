Morre o professor Elias Severo, da Unesp de Botucatu

Docente era vinculado ao Departamento de Ciência Florestal

Da Redação

A comunidade acadêmica da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (FCA) está em luto devido ao falecimento do professor Elias Taylor Durgante Severo, aos 64 anos. O óbito ocorreu nesta sexta-feira, 3 de julho, sendo que o sepultamento ocorre às 15 horas, restrito somente a familiares.

O docente era vinculado ao Departamento de Ciência Florestal, com trajetória acadêmica centrada em estudos sobre madeira. Severo era Livre docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Era graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM (1982), com mestrado (1989) e doutorado (1998) em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, especialização em “Teachers’ Training Course on Sawmilling” no College of Forestry and Wood Technology – Finlândia (1990), Pós doutorado na Albert-Ludwigs Universität Freiburg/Alemanha, Pós doutorado na Virginia Tech/ Estados Unidos e Livre Docência em Secagem da Madeira pela Unesp. O professor Elias também era bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino – ITE.

Ministrou aulas para os cursos de graduação em Engenharia Floresta e Agronomia e para os cursos de Pós-graduação em Ciência Florestal e Energia na Agricultura da UNESP, na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Relações Água-Madeira e Secagem, Tratamento da madeira e Preservação da madeira, atuando principalmente nos seguintes temas: Industria Madeireira, Secagem de Madeiras, Qualidade da Madeira, Propriedades da Madeira e Preservação da madeira.

Em nota, a diretoria da FCA lamentou o falecimento do docente.