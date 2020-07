Botucatu: carro capota em rotatória no Jardim Paraíso

Moradores da região destacaram que esse não é o primeiro acidente no local

Do Leia Notícias

Duas pessoas ficaram feridos após uma capotamento na rotatória da Avenida Raphael Laurindo, no Jardim Paraíso, em Botucatu, na madrugada deste sábado, 4 de julho.

De acordo com informações, o motorista perdeu o controle, bateu em uma árvore e em um poste e capotou, próximo à Praça do PS Infantil. Os dois ocupantes ficaram presos no carro e foram socorridos pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, e depois foram levados ao Hospital das Clínicas de Botucatu.

Moradores da região destacaram que esse não é o primeiro acidente no local. Eles pedem que as pessoas tenham mais atenção na rotatória e mais sinalizações no local.