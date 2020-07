Botucatu tem mais uma alta de paciente recuperado de Covid-19

Botucatu tem 724 casos confirmados de Covid-19, com 17 óbitos

Da Redação

Botucatu chegou a 507 pessoas recuperadas da Covid-19 neste domingo, 5 de julho.

Foi registrada nesta manhã a alta de uma mulher, de 72 anos, que teve diagnóstico do novo coronavírus associado a comorbidades. A paciente estava internada no Hospital das Clínicas e continuará o tratamento cumprindo isolamento e sendo monitorada diariamente.

Botucatu tem 724 casos confirmados de Covid-19, com 17 óbitos. Além disso, há doze botucatuenses internados em unidades hospitalares para o tratamento do novo coronavírus. Já 188 pessoas estão em isolamento doméstico com suspeita ou confirmados, recebendo monitoramento.