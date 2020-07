São Manuel oferece oportunidades de emprego; confira:

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou quatro novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Os candidatos interessados devem enviar os currículos apenas por e-mail: patsaomanuel@sde.sp.gov.br

– DESOSSASOR, FAQUEIRO OU AÇOUGEIRO (02 VAGAS – MASCULINO): ENSINO MÉDIO COMPLETO E 6 MESES DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.800,00 + INSALUBRIDADE + TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.

– VIGIA NOTURNO E DIURNO (02 VAGAS –MASCULINO): CURSO DE VIGIA, PRIMEIRO SOCORROS, CNH AB E 6 MESES DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR + CESTA BÁSICA.

Para as vagas de DESOSSADOR, FAQUEIRO OU AÇOUGUEIRO, os candidatos devem ter experiência de no mínimo 06 meses, não precisa comprovar em carteira, ter ensino médio completo e precisam morar em São Manuel. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, com uma hora de almoço. As vagas estarão abertas até 24/07 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

Para as vagas de VIGIA NOTURNO E DIURNO, candidatos devem ter experiência no mínimo 06 meses, ter curso de vigia e primeiros socorros. Morar em São Manuel, ter CNH AB, horário de trabalho 12 x 36 (noturno) e 5×2 (diurno). Vagas abertas de 02/07/2020 até 24/07/2020 ou até atingir o número de encaminhamentos.