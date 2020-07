Botucatu tem 55 novos casos de Covid-19 e total chega a 779 desde o início da pandemia

São 552 recuperados, o que equivale a 70,86% do total de infectados

Por Flávio Fogueral

O mais recente boletim epidemiológico sobre a covid-19 em Botucatu nesta segunda-feira, 6 de julho, aponta a constatação de mais 55 casos positivos da doença em moradores da Cidade. Com isso, o total desde o início da pandemia, em março, chega a 779.

Segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, as novas infecções foram identificadas em testes feitos na comunidade. Dos 36 moradores positivos para o novo coronavírus, dezessete pessoas apresentaram sintomas de síndrome gripal e dezenove eram moradores nas mesmas residências e eram assintomáticas. Os exames na população, desde o início em abril, identificou 608 botucatuenses com o vírus SARS-Cov2. Em contrapartida, 4693 pessoas tiveram descartadas a doença.

Ainda no boletim, são catorze botucatuenses positivos para a covid-19 internados em unidades de saúde. Quatro pessoas positivas para o coronavírus estão em UTI. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva no Hospital das Clínicas, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) é de 43%, com treze das trinta vagas em uso. Na rede particular, este índice é de 10%.

Cidade ainda acumula 195 botucatuenses em isolamento doméstico com suspeitas ou confirmados recebendo monitoramento médico. São 552 recuperados, o que equivale a 70,86% do total de infectados no município.

Com o óbito de uma mulher de 71 anos nesta segunda-feira, 6 de julho, são dezoito as mortes decorrentes da doença . Já a taxa de letalidade continua em 2,2%.

