Brasileiro se inscreve por engano no poker e tem agora a chance de ganhar R$1 milhão

Da Redação

Com tudo o que vem acontecendo no país, notícias boas são muito bem vindas. Uma delas é o caso de Kelvin Laureano, que com apenas 4 reais na carteira do site de poker iniciou a sua jornada impressionante até o Big Player Brazil (BPB). BPB é o primeiro reality show de poker do país, que conta com um prêmio final de R$ 1 milhão. Laureano era somente um jogador recreativo de Itaquera, mas, por engano, ele gastou a sua última chance apostando em um satélite que valia vagas para o classificatório da semana.

O que é o torneio satélite?

No poker, o torneio satélite é o preferido para os players que não possuem muito capital inicial. Nele, qualquer um pode conquistar a vaga de um torneio mais caro somente com a sua habilidade e pagando um valor muito menor do que o que seria a entrada, ou buy-in. Torneios satélite são ótimas formas de se aproveitar um clima diferenciado de competição, com jogadores promissores e focados.

Kelvin Laureano, que conseguiu a sua vaga no reality show através de uma competição deste tipo afirma: “Entrei de gaiato no satélite. Eu não fazia ideia da magnitude que eu enfrentaria. Eu vi que o campeonato tinha add-ons por R$ 8 reais. Como eu não tinha esse dinheiro na minha conta, eu usei a minha estratégia de ganhar muitas fichas no início. Quando eu sofria algumas bad beats, a fatiada era pequena. Na hora do add-on, eu tinha o dobro do stack do segundo colocado. Eu estava estabilizado. Na FT, eu segui muito a frente e fiquei com uma das três vagas para o classificatório, que já era na sequência. Tentei trocar o tíquete por dinheiro com o pessoal do meu clube, mas eles me informaram que não era possível. Meti a cara no evento e vi que só premiava o primeiro, e com o pacote para um programa de R$ 1 milhão. Eu nem fazia ideia do que era o Big Player Brazil”.

Jogo suado

Mesmo com as dificuldades relatadas durante a partida que garantiu a sua vitória, Kelvin voltou a disparar no topo do classificatório, ficando completamente isolado na liderança. Enquanto isso, os adversários recorriam aos add-ons, mas ele não teve dificuldades para alcançar a FT.

Porém, ele ainda assim sofreu vários altos e baixos. “Sofri várias fatiadas na decisão. Cheguei a perder um pote com K-K contra Q-Q. Nessa hora me deu um negócio no coração, eu pensei que não tinha como ganhar mais, já estava sem confiança. Perdi muitas fichas até cair para a última colocação, com um terço do stack do meu oponente mais próximo. Consegui dobrar minhas fichas em cinco ou seis mãos até chegar ao título. Joguei por 12 horas para ficar com a vaga. Ainda não consegui absorver”, disse Kelvin.

Jornada de Kelvin

Segundo o rapaz, o seu interesse pelo poker surgiu quando criança, ao assistir a um episódio de Power Rangers na TV. Já a prática iniciou nos apps de poker fictícios da antiga rede social Orkut.

Kelvin vê o Big Player Brazil como uma oportunidade para mudar de vida. Caso ganhe o prêmio de R$ 1 milhão oferecido pelo reality, planeja comprar uma casa e abrir o próprio negócio. “Vou enfrentar os meus oponentes no programa com a mesma estratégia. Vou ser humilde, respeitando meus adversários. Não é qualquer um que chega em um evento assim. Todos lá são bons jogadores”, diz o player.