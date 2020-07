Covid-19: Embraer entrega nesta terça-feira (7) máquinas doadas a Botucatu para desinfecção hospitalar

A tecnologia evita a propagação do novo coronavírus entre os leitos de um hospital

Da Redação

A Embraer inicia amanhã (7) as entregas de 50 sistemas portáteis de controle biológico doados para leitos regulares de hospitais públicos no interior. Das 50 unidades que serão doadas, 25 são destinadas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB-UNESP); e 15 à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia, em Araraquara.

O sistema conhecido como ATMUS foi desenvolvido pela Enebras, empresa especializada em soluções de ar condicionado para a área da saúde, em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

A Embraer participa desta cooperação para otimizar o conceito original com base em sua experiência no desenvolvimento de produtos, sendo responsável pelo detalhamento técnico e estratégia de industrialização para rápido aumento de produção dos aparelhos.

A tecnologia evita a propagação do novo coronavírus entre os leitos de um hospital por meio de pressurização negativa. A pressão do ar do quarto é controlada abaixo dos demais ambientes do hospital, enquanto um exaustor direciona o ar contaminado para um filtro de alta eficiência e com lâmpadas germicidas do tipo UVC antes de ser expelido, sem contaminantes, para um ambiente externo. O ar de maior pressão dos demais ambientes impede a saída de ar da área isolada, prevenindo assim a contaminação de outros lugares.

Portátil, o ATMUS requer baixo investimento de instalação e facilita a mobilidade dentro de um ambiente hospitalar para uso da pressão negativa em diferentes locais. Esse sistema já vem sendo utilizado dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.