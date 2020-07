Novo Posto de Saúde de Anhembi será inaugurado neste sábado dia 11

São 25 salas com atendimento incluindo a Sala de Raio-X

Da Redação

No próximo dia 11 de julho, Anhembi vai ganhar um novo Posto de Saúde para a população com instalações modernas, amplas e apropriadas para os pacientes justamente em um dos momentos mais delicados da saúde em todo o mundo.

São 25 salas com atendimento incluindo a Sala de Raio-X, que já está pronta para receber o aparelho, sala de emergência, triagem, inalação, três consultórios médicos, salas de esterilização, sutura, aplicação, farmácia, banheiros especiais, vestiários, dormitórios médicos, almoxarifado, garagem para seis veículos, entre outras. Os atendimentos no local já começam no próprio dia da entrega.

O equipamento público vai ganhar o nome de Esther Tomani Bernardino. A solenidade de entrega terá transmissão ao vivo pelas redes sociais respeitando as recomendações de distanciamento social devido a pandemia do Coronavírus.

Ao longo da semana, diversos funcionários e diretores de departamento realizaram no prédio uma visita monitorada onde puderem conhecer as instalações.

Mais de 1,3 milhão em equipamentos

O novo prédio, além de toda estrutura e mobiliário novo para atendimentos, vai contar com equipamentos modernos adquiridos através de uma série de emendas parlamentares que somam no total mais de R$1,3 milhão de reais.

Após a inauguração, a previsão é que o prédio antigo receba uma série de melhorias e passe a atender a fisioterapia, a farmácia e outras especialidades.

Esta será a terceira unidade de saúde inaugurada nesta gestão. Antes dela, o PSF Morada do Sol e a UBS de Piramboia foram inauguradas.

Entre as novas salas da unidade de saúde de Anhembi está a Sala de Raio-X, considerada a ‘menina dos olhos’. O novo aparelho está sendo montado e vai facilitar os diagnósticos dando mais agilidade e precisão nos atendimentos através das radiografias, além de economizar com viagens para Botucatu, onde eram feitos e otimizar os laudos médicos.

Raio X digital é um exame radiológico simples, rápido, indolor e não invasivo, que emprega radiação ionizante para gerar imagens digitais de áreas internas do organismo. O raio X digital possibilita que médicos visualizem a região interna dos tecidos humanos e examinem, com maior precisão e facilidade, possíveis ossos fraturados, inchaços e até tumores.