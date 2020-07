Simulados serão disponibilizados em aplicativo do Enem 2020

Disponível para os sistemas iOS e Android, o aplicativo também possibilita o acesso rápido às informações

Da Agência Educa Mais Brasil

A partir desta segunda-feira, 06, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão mais uma funcionalidade para ajudar nos preparativos para a avaliação. Será adicionado ao aplicativo oficial do exame simulados com questões similares às aplicadas na prova.

Além dos simulados, outra novidade na atualização do app é a adição de questões de provas aplicadas em edições anteriores do Enem. Por meio delas, os candidatos podem se familiarizar com a prova e estudar com direcionamento nas quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame – linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias.

Disponível para os sistemas iOS e Android, o aplicativo também possibilita o acesso rápido às informações que o participante precisa para acompanhar as novidades sobre todas as etapas do exame. Outra vantagem do app é ser um instrumento de consulta em que o participante confere seus dados pessoais, faz o pedido de isenção da taxa de inscrição, visualiza o seu local de provas e também os resultados.

Confira as principais funcionalidades do App Enem: