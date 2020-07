Artesãos doam mais de 6,2 mil máscaras para distribuição gratuita

As máscaras são reutilizáveis, de uso individual

Da Redação

O grupo de artesãos de Botucatu, formados por integrantes da Casa do Artesão e Associação dos Artesãos, com a participação de voluntários, servidores e estagiários da Secretaria Adjunta de Turismo, doou nesta semana mais 2.500 máscaras de tecidos para serem entregues de graça à população.

Com esta remessa, o grupo finaliza a doação de 6.230 máscaras confeccionadas para distribuição pela Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Semutran.

Além da doação de material, os artesãos contaram com apoio de empresas da Cidade, que cortou 90% dos tecidos usados pelas costureiras.

“Artesãos do nosso município, de forma voluntária e generosa, se dispuseram a produzir essas máscaras e fizeram isso com muito amor e dedicação. A meta era produzir 5 mil máscaras, mas no final recebemos mais de 6 mil, o que ajudou muitas pessoas que não têm condições de comprar uma máscara para se proteger”, destacou Augusto Tecchio, Secretário de Turismo.

