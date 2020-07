Avaré chega a 150 casos confirmados de covid-19

Além disso, a Cidade registra dez óbitos e 123 pessoas recuperadas do novo coronavírus

Da Redação

Mais uma cidade da região registra crescimento acentuado no número de casos de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. Avaré confirmou nessa terça-feira, 8 de julho, o 150º morador infectado com a doença.

O número vem do balanço epidemiológico feito pela secretaria da Saúde avareense. Além disso, a Cidade registra dez óbitos e 123 pessoas recuperadas da covid-19.

Avaré ainda concentra seis pacientes internados e onze pessoas em isolamento domiciliar.

Além da disponibilização diária no Facebook e no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov.br/ index.php/coronavirus.