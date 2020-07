Hospital das Clínicas de Botucatu recebe sistema que reduz contaminação por Covid-19

Tecnologia evita a propagação do novo coronavírus entre os leitos por meio de pressurização negativa

Da Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu na manhã desta quarta-feira 10 aparelhos portáteis de controle biológico para leitos regulares. A doação foi realizada pela fabricante de aeronaves Embraer, que tem sede em Botucatu.

O equipamento inovador auxilia na prevenção da propagação do vírus da Covid-19 no ambiente hospitalar, e reduz a possibilidade de contágio dos profissionais de saúde que mantém contato com pacientes nesses ambientes, além das outras pessoas em circulação pelo local.

O sistema, conhecido como ATMUS, é portátil e tem fácil mobilidade dentro de um ambiente hospitalar, possibilitando o uso da pressão negativa em diferentes locais.

A tecnologia evita a propagação do novo coronavírus entre os leitos por meio de pressurização negativa. A pressão do ar do quarto é controlada abaixo dos demais ambientes do hospital, enquanto um exaustor direciona o ar contaminado para um filtro de alta eficiência e com lâmpadas germicidas antes de ser expelido, sem contaminantes, para um ambiente externo. O ar de maior pressão dos demais ambientes impede a saída de ar da área isolada, prevenindo assim a contaminação de outros lugares.

A Embraer realiza esta ação para otimizar o conceito original com base em sua experiência no desenvolvimento de produtos, sendo responsável pelo detalhamento técnico e estratégia de industrialização para rápido aumento de produção dos aparelhos. O investimento é superior a meio milhão de reais.

O Superintendente do HCFMB Dr. André Balbi enalteceu a iniciativa da empresa. “Estes equipamentos ajudarão muito na nossa assistência referenciada aos pacientes de COVID-19, por ser uma rápida e acessível alternativa de conversão de leitos comuns em leitos de isolamento de áreas de tratamento. Agradeço a empresa Embraer por acreditar no trabalho realizado pela nossa gestão e por ajudar na melhora contínua do nosso atendimento em tempos de pandemia”, disse.

Os equipamentos serão instalados nos leitos pelo Núcleo de Engenharia Clínica NEC do HCFMB durante esta semana com apoio de técnicos da Enebras, empresa fabricante do equipamento. A empresa também disponibilizará treinamento da equipe do hospital para o uso seguro e correto do equipamento.