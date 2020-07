Prefeitura contesta óbito por covid-19 ocorrido no Hospital das Clínicas sendo de morador de Botucatu

Na ocasião a vítima, de 71 anos, seria de Santa Bárbara D’Oeste, sendo computada como botucatuense

Um óbito ocorrido no domingo, 5 de julho, no Hospital das Clínicas (HCFMB) decorrente da covid-19 foi contestado pela Prefeitura de Botucatu como sendo de morador da Cidade.

Na ocasião a vítima, de 71 anos, seria de Santa Bárbara D’Oeste, sendo computada como botucatuense. Segundo a Prefeitura, ocorreu investigação epidemiológica de rotina, onde observou-se a discrepância no registro. Com isso, a Vigilância Epidemiológica estadual foi acionada para a retificação do fato.

Botucatu passaria, então, a ter dezoito óbitos pelo novo coronavírus, 783 infectados pelo novo coronavírus e 555 pessoas recuperadas.

Confira a nota oficial:

Em investigação epidemiológica de rotina, realizada em todos os casos de morte por COVID-19, foi constatado que um dos óbitos, ocorrido no Hospital das Clínicas e registrado com a vítima sendo residente de Botucatu no último dia 5 de julho, na verdade tem como cidade de origem o município de Santa Bárbara d’Oeste.

Este fato foi comunicado a Vigilância Estadual, sendo devidamente alterado no sistema oficial do Estado.

Desta forma, o número de óbitos por COVID-19 em Botucatu foi atualizado para 18 casos, nesta quarta-feira, 08.

