Represa do Rio Pardo: concluído suporte para a barragem

Futura represa do Rio Pardo ocupará uma área de 150 hectares

Da Redação

As obras na futura represa do Rio Pardo em Botucatu prosseguem. Segundo postagem do prefeito Mário Pardini, a empresa contratada pela Sabesp para a concepção da barragem já efetivou parte da terraplanagem e agora constrói a estruturação do concreto e aço.

Segundo o prefeito, o platô instalado no leito do Rio Pardo, receberá a estrutura da barragem que fará a acumulação de água. Com investimento estimado em R$ 53,5 milhões, a futura represa do Rio Pardo, que receberá o nome do ex-prefeito Plínio Paganini ocupará uma área de 150 hectares e tem por finalidade armazenar água para atendimento das demandas de abastecimento público.

A barragem terá a função de regularizar a vazão de água bruta do Rio Pardo à sua jusante a um patamar de 800 litros por segundo, sendo que a necessidade de consumo da população atual de Botucatu é de 520 l/s.

Após o término da construção da barragem, haverá ainda as etapas de enchimento do reservatório, plantio compensatório de 160 mil mudas de árvores nativas e manutenção. Com isso, a Barragem do Rio Pardo deve entrar em operação até o final de 2023.

Devido às obras de construção da represa, todo o complexo turístico da Cascata do Véu da Noiva está interditado. Os portões foram bloqueados com barreiras físicas para entrada de qualquer tipo de veículos. O tobogã bem como o tanque, que eram atrações, foram esvaziados. Segundo a Prefeitura de Botucatu, ambos serão reformados para uso no futuro. Já a antiga lanchonete foi desmontada ainda no processo de despejo dos antigos moradores. Uma placa da Defesa Civil do Município informa sobre a proibição de acesso ao local, devido ao alto risco de afogamento.