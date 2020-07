Acidente é flagrado no Centro por câmeras de segurança; Prefeitura admite instalação de lombada

Com o impacto, o condutor é arremessado para a rua

Da Redação

Câmeras de segurança registraram acidente entre um VW Gol e uma motocicleta na esquina entre a Rua Prefeito Tonico de Barros e a Curuzu. Fato ocorreu na quarta-feira, 8 de julho.

O motorista do Gol não faz a parada obrigatória, conforme sinalização de placa e solo. É possível ver que a moto, que fazia entregas, é atingida lateralmente pelo veículo. Com o impacto, o condutor é arremessado para a rua. Mesmo com o impacto, houve danos materiais e ferimentos leves.