Botucatu tem 22 novos casos de covid-19 e total vai a 823 desde o início da pandemia

Por Flávio Fogueral

A nova atualização do boletim epidemiológico aponta novo aumento de casos de covid-19 em Botucatu. Em apenas um dia, vinte e dois botucatuenses foram apontados com o novo coronavírus. Com isso, chegam a 823 os infectados pela doença desde o início da pandemia.

Segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, o crescimento ocorreu em testes realizados na comunidade, sendo que o total de pessoas identificadas com o novo coronavírus chega a 652. Já botucatuenses com sintomas de síndrome gripal e que apontaram negativos ao vírus SARS-Cov2 totaliza 4939.

Já doze botucatuenses estão internados em unidades de saúde para o tratamento da covid-19. A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva está em 43% no Hospital das Clínicas e 20% na rede privada. Cidade ainda contabiliza 191 pessoas em quarentena domiciliar, recebendo cuidados médicos.

Cidade ainda contabiliza 602 pessoas recuperadas e dezoito óbitos.

Confira o panorama da doença: