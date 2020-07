Trabalho da Unesp de Botucatu incluído na lista de artigos mais citados 2019

A professora Vania dos Santos Nunes Nogueira, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), recebeu, na última semana, uma nota de agradecimento da revista científica European Journal of Endocrinology pelo artigo publicado em 2018 denominado “Mortality in acromegaly decreased in the last decade: a systematic review and meta-analysis” (https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/179/1/EJE-18-0255.xml).

O periódico agradece os autores pelo artigo publicado porque ele foi um dos mais citados no ano de 2019, e isso contribuiu diretamente para a revista atingir o seu maior fator de impacto (5.308).

O artigo foi resultado do trabalho de mestrado da médica endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) Dra. Fernanda Bolfi, pelo Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica.

Quando os autores submeteram o trabalho, a revista tinha 4.1 como fator de impacto. “Nós ficamos felizes e emocionados com esse reconhecimento da revista. Foi uma revisão sistemática bastante trabalhosa que nos exigiu muitas horas de privação de sono, mas nos sentimos recompensados com esse resultado tão importante”, diz professora Vania.

Link da matéria em que constam os artigos mais citados em 2019, que contribuíram para o aumento do fator de impacto da revista European Journal of Endocrinology: https://eje.bioscientifica.com/page/impactfactor