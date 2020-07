Avenidas no Jardim Continental recebem novas luminárias em LED; investimento é de R$ 200 mil

Nas últimas semanas foram promovidas as trocas de 203 luminárias nas vias

Da Redação

Duas das principais avenidas que conectam a região Norte de Botucatu, a Júlio Vaz de Carvalho e a João Batista Carnieto, no Jardim Continental, foram contempladas com modernização na iluminação pública. Nas últimas semanas foram promovidas as trocas de 203 luminárias nas vias.

Investimento da Prefeitura na troca das tradicionais lâmpadas a vapor de sódio para as de LED (diodo emissor de luz), mais econômicas e com eficiência de iluminação. Para isso, foram destinados R$232.443,41.

Esta é mais uma etapa no processo de modernização da iluminação pública. As avenidas Paula Vieira e Vital Brasil já possuem a nova concepção de luminárias. Segundo a Prefeitura, há estudos para que as vias de acesso ao novo viaduto, entre o Jardim Paraíso e Arlindo Durante, recebam este tipo de modernização.