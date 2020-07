Bolsas disponíveis para o Prouni já podem ser consultadas pelos candidatos

Na edição deste ano, devem ser disponibilizadas 167.780 bolsas

Da Agência Educa Mais Brasil

Apesar das inscrições só serem iniciadas na próxima terça-feira (14), candidatos interessados em participar do Programa Universidade para Todos (Prouni) já podem consultar as opções de bolsas ofertadas pelo programa. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os quatro estados com maior oferta de bolsas são: São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Paraná, respectivamente. O processo seletivo do Prouni é feito em duas chamadas e lista de espera. A primeira deve ser divulgada ainda este mês, no dia 21 de julho.

Na edição deste ano, devem ser disponibilizadas 167.780 bolsas, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais. O candidato pode realizar a busca no portal do Prouni. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo.

Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal do candidato deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Além da renda, o estudante precisa ter participado do Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas e não ter zerado a redação.

Confira, a seguir, a quantidade de bolsas ofertadas por estado em cada uma das modalidades.

UF / Bolsas Integrais / Bolsas Parciais / Total

AC / 492 / 620 / 1.112

AL / 658 / 821 / 1.479

AM / 1.294 / 2.328 / 3.622

AP / 323 / 27 / 350

BA / 3.630 / 13.775 / 17.405

CE / 2.240 / 4.623 / 6.863

DF / 1.697 / 6.269 / 7.966

ES / 821 / 573 / 1.394

GO / 2.306 / 6.935 / 9.241

MA / 981 / 8.054 / 9.035

MG / 5.384 / 7.188 / 12.572

MS / 712 / 436 / 1.148

MT / 983 / 316 / 1.299

PA / 1.825 / 2.640 / 4.465

PB / 912 / 1.485 / 2.397

PE / 2.352 / 7.252 / 9.604

PI / 624 / 1.833 / 2.457

PR / 3.146 / 9.311 / 12.457

RJ / 2.896 / 2.919 / 5.815

RN / 730 / 567 / 1.297

RO / 788 / 1.256 / 2.044

RR / 168 / 30 / 198

RS / 4.322 / 5.222 / 9.544

SC / 2.560 / 771 / 3.331

SE / 572 / 1.341 / 1.913

SP / 17.600 / 20.258 / 37.858

TO / 535 / 379 / 914

Total no país: 60.551 / 107.229 / 167.780

*Com informações do MEC