Botuatu: 16 pessoas com covid-19 não respeitaram isolamento doméstico e podem ser indiciados pela Polícia

Crime contra a saúde pública prevê detenção, de um mês a um ano, e multa

Por Flávio Fogueral

Ao menos dezesseis botucatuenses confirmados com a covid-19 serão indiciados criminalmente por descumprir o isolamento social obrigatório. Informação foi passada pelo secretário de governo Fábio Leite em entrevista à TV TEM.

Estes moradores terão que responder a possível inquérito policial, segundo informou o secretário. Pelo artigo 268 do Código Penal Brasileiro, crime contra a saúde pública prevê detenção, de um mês a um ano, e multa. “Desde o início da pandemia Botucatu adotou o esquema de testagem em massa. De nada adianta fazer estes exames se a pessoa não respeita o isolamento”, salientou.

No início da Operação Sentinela, nesta sexta-feira, uma moradora da Cidade com covid-19 teve a residência visitada pela Guarda Civil Municipal (GCM), mas não se encontrava. Segundo as autoridades, a pessoa estaria “viajando”.

Nesta operação, equipes da vigilância sanitária e da guarda civil visitarão os domicílios de pessoas constatadas com a doença. “A lista é dinâmica, com 61 residências visitadas hoje, o que representa 200 pessoas. Ontem, oprimeiro caso dessas visitas mais intensificadas, a moradora não se encontrava”, salientou Leite.

Botucatu tem 823 casos confirmados de covid-19, com dezoito óbitos. Cidade ainda contabiliza doze pessoas com o novo coronavírus internadas em unidades de saúde. Já 191 botucatuenses estão em quarentena domiciliar para tratamento médico e acompanhamento da evolução do quadro clínico.

Leia Mais: