Botucatu: 23 novos casos de covid-19 e total chega a 846

Por Flávio Fogueral

Na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde apontou mais um aumento no número de novos casos de covid-19 em Botucatu. Nesta sexta-feira, 10 de julho, mais vinte e três botucatuenses foram confirmados como portadores do novo coronavírus. Com isso, o total chega a 846 desde o início da pandemia.

Aumento veio com testes na comunidade, sendo que positivas ao vírus SARS-Cov2 somaram 673 e pessoas com pessoas com sintomas de síndrome gripal apontadas negativas à doença, 5127.

Cidade ainda possui doze pessoas internadas em unidades de saúde para tratamento. O índice de ocupação de leitos de unidade terapia no Hospital das Clínicas é de 46% e na rede particular, 30%. Já botucatueneses em isolamento doméstico com suspeitas e positivas para a covid-19 chegam a 214.

São ainda 602 pessoas recuperadas da covid-19, sendo que a doença matou dezoito botucatuenses.