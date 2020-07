Botucatu volta à Fase Laranja do Plano SP; comércio e serviços passam a ter maior flexibilização

Atendimento será limitado a 20% da capacidade e em 4 horas contínuas

Da Redação

Botucatu voltará para a Fase 2 do Plano SP de flexibilização da economia, que possibilitará maior funcionamento das atividades comerciais e empresariais. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira, 10 de julho, após reavaliação do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado.

Reclassificação ocorreu junto com a região de Bauru, onde Botucatu integra o Departamento Regional de Saúde (DRS-VI). Nesta etapa, a de Fase 2, é tida como “fase de atenção, com eventuais liberações”.

Na Fase 2 algumas atividades como shopping center poderá ter atendimento limitado a 20% da capacidade, horário reduzido a 4 horas e proibição de funcionamento das praças de alimentação. No comércio e serviços, o atendimento também será limitado a 20% da capacidade e 4 horas de funcionamento. Todos os segmentos devem obedecer os protocolos de higiene.

Ficam proibidos de funcionar ao público restaurantes, lanchonetes, bares, academias de esportes, salões de beleza e barbearia, bem como igrejas e eventos que venham a gerar aglomerações.