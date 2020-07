Unesp define vestibular para 30 e 31 de janeiro

Segunda fase será realizada em 28 de fevereiro

Da Redação

A Unesp alterou as datas de seu calendário de provas para o Vestibular 2021. As provas da primeira fase serão aplicadas em 30 e 31 de janeiro (sábado e domingo). A segunda fase será realizada em 28 de fevereiro (domingo). As novas datas não coincidem com as do Enem presencial nem da USP nem da Unicamp.

O adiamento foi necessário em razão da pandemia de Covid-19. O resultado final do Vestibular Unesp 2021 agora está previsto para ser divulgado em 19 de março do ano que vem (sexta-feira).

Além de adiar as datas, a Vunesp (Fundação para o Vestibular da Unesp) também decidiu, em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação da Unesp (Prograd), realizar a primeira fase em dois dias, em vez de repetir o modelo de dia único na primeira fase aplicado nos anos anteriores.

Neste modelo aprovado para o Vestibular 2021 da Unesp, os candidatos seguirão fazendo um só dia de prova na primeira fase, mas serão divididos em dois grupos diferentes para minimizar os efeitos de aglomeração nos locais de prova. No ano passado, a primeira fase do exame foi aplicada para 95.440 candidatos em 35 cidades, sendo 31 delas no Estado de São Paulo.

Serão duas provas de conhecimento gerais equivalentes em termos de conteúdo e dificuldade. Uma será aplicada aos candidatos da área de Biológicas e outra aos candidatos das áreas de Humanidades e Exatas”, diz o diretor-presidente da Vunesp, professor Antonio Nivaldo Hespanhol.

Pelos estudos realizados pela Fundação Vunesp, responsável pelo exame, os candidatos da área de Biológicas representam, historicamente, cerca de metade dos inscritos do Vestibular da Unesp, o que permite equacionar esta separação dos candidatos em dois dias diferentes na primeira fase. “Assim, além de evitar aglomeração, também maximiza o uso do espaço físico”, afirma Nivaldo Hespanhol.

A primeira fase segue no mesmo formato dos anos anteriores, com 90 questões de múltipla escolha. Os detalhes sobre as provas da segunda fase, agora em um só dia, e sobre a possibilidade de aproveitamento das notas do Enem no Vestibular da Unesp serão definidos nos colegiados da Universidade o mais breve possível.

A primeira fase em dois dias é uma medida extraordinária exclusivamente em razão da pandemia de Covid-19. Não é que o Vestibular da Unesp será sempre assim”, diz o superintendente acadêmico da Vunesp, professor Renato Eugênio da Silva Diniz.

A resolução que definirá todos os detalhes do exame para ingresso nos cursos de graduação em 2021 será definida após debates nos órgãos colegiados, com todas as informações sobre cursos e vagas disponíveis e também sobre o aproveitamento ou não da nota do Enem.

No exame anterior, para o ingresso em 2020, a Unesp ofereceu 7.725 vagas em 24 cidades paulistas, além de 195 vagas adicionais para participantes de olimpíadas científicas. O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

Mais informações

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/ guiadeprofissoes.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp. com.br/FaleConosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e ww w.vunesp.com.br.