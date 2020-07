Biblioteca Municipal lança “Drive-Thru da Leitura”

Usuário deve avisar de antemão qual livro pretende emprestar, pois não terá acesso ao acervo

Da Redação

“Drive-Thru da Leitura”. Esse é nome da iniciativa que a Biblioteca Municipal “Francisco Rodrigues dos Santos” inaugura na segunda-feira, 13 de julho, com o objetivo de incentivar a leitura durante a pandemia do coronavírus.

A proposta da Secretaria Municipal da Cultura é que permitir que o associado retire títulos enquanto o prédio municipal permanece fechado em função da crise sanitária.

Regras

No entanto, há regras que precisam ser rigorosamente cumpridas. O usuário deve avisar de antemão qual livro pretende emprestar, pois não terá acesso ao acervo. O procedimento permitirá que o exemplar seja previamente separado pelos servidores.

Também é obrigatório o uso de máscara durante a retirada, bem como a adoção das medidas de higienização recomendadas pelas autoridades sanitárias. A Cultura informa ainda que o projeto é voltado apenas para quem já é sócio da Biblioteca Municipal. Não serão aceitas novas inscrições no momento.

Devolução

Não será cobrada taxa do associado que não conseguiu devolver o exemplar emprestado por conta do fechamento do prédio. Caso queira fazer a devolução antes da reabertura, o usuário deve encaminhar o livro em um saquinho.

Serviço

A Biblioteca Municipal “Francisco Rodrigues dos Santos” fica no Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC). O telefone para contato é o (14) 3733-6004. O endereço é Rua Minas Gerais, 279.