Botucatu: Centro Hípico Monte Olimpo também foi incendiado nesta madrugada

O Centro Hípico Monte Olimpo, localizado na Colônia Santa Marina, em Botucatu, também foi alvo de um incêndio na madrugada deste sábado, 11.

De acordo com informações da proprietária, cerca de dois alqueires foram queimados no incêndio. Eles acreditam que tenha sido criminoso. “Queimou em torno de dois alqueires. Estragou várias cercas, principalmente a da divisa, e algumas árvores. Tudo indica que foi proposital”, disse a responsável pelo local ao Jornal Leia Notícias.

Ainda segundo relatado à reportagem, os animais não ficaram feridos. “Graças a Deus deixamos somente durante o dia os animais soltos nesses pastos. Eles estavam em segurança nas cocheiras, que ficam mais para baixo”, completou.

Até o momento, somente na madrugada deste sábado, 11, foram registrados três incêndios em Botucatu. Um no almoxarifado da Secretaria de Saúde, que destruiu mais de 1,5 mil materiais para testes de Covid, outro na Tirolesa do Mirante Du Martins, na zona rural, que danificou a rampa, e este, no Centro Hípico Monte Olimpo. Pelo menos nos dois últimos casos, os proprietários acreditam em incêndios criminosos.