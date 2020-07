Em sistema remoto, Câmara de Botucatu fará votação de nomes de ruas

Sessão pode ser acompanhada ao vivo pelo site e facebook da Câmara ou pela TV Câmara Botucatu

Da Redação

Três projetos serão apreciados pelos vereadores de Botucatu nas sessões ordinária e extraordinária marcadas para a próxima segunda-feira, 13/07. Com base no Ato da Mesa 13/2020, que prorroga as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus até 26/07, as sessões acontecerão de maneira remota.

Sessão pode ser acompanhada ao vivo pelo site e facebook da Câmara ou pela TV Câmara Botucatu (canal 61.3 da rede aberta digital ou canal 4 da NET). A Sessão Ordinária começa às 20h e a extraordinária acontece logo em seguida. Confira as pautas:

Sessão Ordinária 13/07/2020

1) PROJETO DE LEI Nº 36/2020 – de iniciativa da Vereadora ALESSANDRA LUCCHESI – que denomina de “Praça Valdemir Antonio Rodrigues” o “Sistema de Lazer-Quadra 18”, localizado no Loteamento denominado Jardim Paraiso II.

discussão e votação únicas/quórum: 2/3

Com emenda

2) PROJETO DE LEI Nº 37/2020 – de iniciativa do Vereador PAULO RENATO – que denomina de “Elvira Tardivo da Silva” a “Rua 1”, localizada no Patrimônio de Santo Antônio de Sorocaba.

discussão e votação únicas/quórum: 2/3