Incêndio destrói depósito com testes contra a covid-19

Fogo teve início em um vagão de madeira abandonado

Do Leia Notícias

O incêndio que atingiu o almoxarifado do prédio da Secretaria Municipal de Saúde na madrugada deste sábado, 11 de julho, destruiu materiais do combate à Covid-19.

Segundo o Prefeito Mário Pardini, no local havia Swab, o cotonete estéril utilizado para a coleta de exames em pessoas com suspeita de Covid-19. Ainda não há confirmação se também havia máscaras e álcool em gel.

No momento não é possível calcular todo o prejuízo ocasionado pelo incêndio no almoxarifado da Secretaria de Saúde, na Rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores.

Como começou?

De acordo com moradores da região, o fogo teve início em um vagão de madeira abandonado ao lado de uma área verde e rapidamente as chamas foram até o telhado da almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda não há informação se o incêndio foi criminoso ou se algum morador de rua teria acendido fogo no local. A Polícia irá investigar.

Moradores da região ouviram muitas explosões no momento do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia uma grande quantidade de material inflamável no almoxarifado.